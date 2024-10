Brasileiros não avançam às finais do Mundial Júnior

Três representantes brasileiros competiram nesta segunda-feira, 30, no Campeonato Mundial Júnior de tiro esportivo em Lima, no Peru. Brenda Pereira competiu na carabina de ar 10m, enquanto Lucas Oliveira e Luísa Acosta participaram do skeet masculino e feminino. Entretanto, nenhum dos três atletas conseguiu avançar às finais da competição.

Brenda Pereira foi a única brasileira a participar do torneio feminino de carabina de ar 10m. Ela participou do segundo grupo nas classificatórias de 90 atletas e fez 618.1 pontos, de modo que finalizou participação na 65ª posição. Apenas as oito melhores atiradoras avançaram à final da prova. O grande destaque foi a chinesa Wang Zifei, que marcou 635.7 pontos, quebrando o recorde mundial júnior.

Brasil não avança no skeet

No skeet, Luisa Acosta e Lucas Oliveira competiram pelas classificatórias do feminino e masculino individual, respectivamente. Luisa terminou na 33ª posição geral, após cinco rodadas de tiros e 88 pontos. Apenas as seis melhores atletas foram para a final. A liderança da fase preliminar foi da estadunidense Gracelynn Marie Hensley, com 115 pontos.