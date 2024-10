Brasil joga mal e é prata no Sul-Americano de basquete em CR

Atual campeão, Brasil joga mal na decisão contra a Argentina e fica com prata no Sul-Americano de basquete em cadeira de rodas feminino. O time teve dificuldades de finalização e não conseguiu conter o volume das adversárias, que venceram por 57 x 36.

O Brasil chegou à decisão como atual campeão Sul-Americano, porém fez jogo muito aquém da dominância que mostrou durante a competição. Havia vencido Colômbia por 60 a 28, depois a Argentina 46 a 42, superou Peru por 70 a 18 e, por fim, dominou completamente o Chile por 62 a 9. Mas a final, contra a Argentina, já prometia ser dura, uma vez que as adversárias também foram superiores às colombianas, chilenas e peruanas. Entretanto, com pouco aproveitamento principalmente no garrafão, as brasileiras perderam muitas oportunidades durante todo o jogo. Poucos rebotes resultaram em cestas e as argentinas aproveitaram para subir marcação e arremessar na cesta. Desse modo, as brasileiras foram dominadas e acabaram superadas por 57 x 36.