Três brasileiros avançam no Challenger de Buenos Aires

Neste domingo (29), três brasileiros avançaram nas qualificatórias do Challenger de Buenos Aires, disputado em quadra de saibro. A competição, que acontece de 29 de setembro a 6 de outubro, teve Orlando Luz, João Lucas Reis e Mateus Alves vencendo suas partidas, enquanto Conner Hertas, do Peru, derrotou Matheus Pucinelli.

O paulista Mateus Alves, campeão de duplas em Antofagasta, no Chile, no último sábado, enfrentou o carioca Wilson Leite na capital argentina e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/0. Amanhã (30), Alves jogará contra o argentino Gonzalo Villanueva, com horário previsto para as 10h da manhã.

