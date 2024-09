Thâmela/Vic e Evandro/Arthur vencem o Top16 em Teresina

Neste domingo (29), o Top-16 do Circuito de Vôlei de Praia na etapa de Teresina definiu seus vencedores. da sétima fase. A competição, que reúne as principais duplas do país, teve como campeãs no feminino a dupla Thâmela/Vic, enquanto no masculino, Evandro/Arthur conquistou o título.

Disputa feminina

Na disputa feminina do Top-16, a final colocou frente a frente as duplas Hegê/Victória e Thâmela/Vic, com Thâmela e Vic saindo campeãs da etapa de Teresina. Elas venceram o confronto por 2 sets a 0, com parciais de 21x19 e 21x15. O terceiro lugar ficou com Verena/Kyce, atuais líderes do circuito, que superaram Elize Mia/Tainara na disputa pelo bronze.