Palmeiras e Corinthians ficam nas cabeças e avançam no Paulista

As quatro equipes das semifinais do Paulistão Feminino foram definidas! A última rodada do estadual aconteceu às 11h deste domingo (29). Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Ferroviária venceram os seus jogos e se classificaram para a penúltima fase do Paulistão. Também houve a definição dos confrontos.

CLASSIFICADOS

Começando pelo Corinthians, o Timão, mais uma vez, passou o carro pelo São José, vencendo por 5 a 0 e por pouco não se classificando em 1º para as semis. O tricolor paulista também se classificou com goleada. O São Paulo bateu o Pinda por outro 5 a 0. Classificados sem muito show, Ferroviária venceu o Taubaté por 2 a 0, enquanto o líder Palmeiras precisou do placar mínimo para bater o Bragantino e se classificar como líder.

SANTOS SOLITÁRIO

A única partida que não envolveu nenhum time classificado para as semis foi Realidade Jovem e Santos. A tradicional equipe do litoral paulista passou o carro, vencendo por 5 a 0 fora de casa.