Milena e João Victor são ouro e Brasil soma 5 pódios na Albânia

João Victor Diniz conquistou sua primeira vitória contra o albanês Juirdo Cani. Na segunda rodada, bateu o bósnio Muhamed Djonko e o grego Ilias Theodosiou nas quartas de final. Para chegar a decisão, venceu o turco Eren Ozdemir. Na final, despachou o croata Leon Glasnovic.

Medalhas de bronzes

Na categoria até 53kg feminina, Nivea Barros conquistou a medalha de bronze. Em uma campanha que contou com vitórias diante da francesa Ines Gire e da grega Ioanna De Fazio, a brasileira só parou na semifinal contra a italiana Sarah Al Halwani.

Quem também conquistou a medalha de bronze foi Paulo Ricardo Melo nos 58kg. Ele perdeu a semifinal para o albanês Ernest Merdanaj. Anteriormente, ele havia começado a campanha com vitória diante de Khaled Abdel Halim, da Alemanha. Em seguida, despachou o grego Georgios Tzouras. No duelo das quartas de final, ganhou do turco Gorkem Polat.

Giovanni de Moraes levou o último bronze brasileiro no Aberto da Albânia de taekwondo. Competindo nos 54kg, Giovanni estreou com vitória na segunda rodada contra o alemã Muhammed Hami. Nas quartas de final, despachou o italiano Enea Costarelli. Por fim, acabou eliminado na semifinal enfrentando o turco Haktan Can.

Demais campanhas

Na categoria até 87kg, Allif Souza estreou com vitória diante do britânico Sohrab Alipour. Contudo, ele acabou eliminado no duelo seguinte, nas quartas de final, pelo grego Rafail Maretis. Lucas Ostapiv foi eliminado já na primeira luta dos 80kg contra David Robleto, da Nicarágua.