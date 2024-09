Matheus Lima conquista ouro no 2° dia do Sul-Americano sub-23

Manhã de muitas medalhas

Na manhã deste sábado, a equipe brasileira conquistou sete medalhas no Sul-Americano de Atletismo Sub-23. Os destaques foram as medalhas de ouro do atleta olímpico Matheus Lima, que venceu os 400m com barreiras com o tempo de 49.10, e de Gabriel Boza, que garantiu o ouro no salto em distância com a marca de 7.93m. Breno Carvalho também subiu ao pódio ao conquistar a medalha de prata com um salto de 7.78m.

As outras quatro medalhas brasileiras foram conquistadas por Camille Oliveira, que levou a prata nos 400m com barreiras com o tempo de 1:00.08, e Camilly dos Santos, que ficou com o bronze ao marcar 1:02.15. No salto em altura, o Brasil também garantiu uma dobradinha, com Eduarda Barbosa conquistando a prata e Arielly Rodrigues levando o bronze.