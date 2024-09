Marta e Angelina marcam golaços na vitória do Orlando Pride

Foi de encher os olhos e estufar a rede. O Orlando Pride venceu o Houston Dash por 3 a 1 com gols de Angelina e Marta que tiraram o time da Flórida do sufoco. A primeira entrou na etapa complementar e acertou um chutaço no ângulo, enquanto a segunda, no final, arrancou do meio campo para finalizar no canto. A equipe, já classificada à fase final, lidera com sete pontos de vantagem para o Washington Spirit na National Women's Soccer League.

A partida As 17 mil pessoas que foram ao estádio Inter&Co neste sábado (28) puderam acompanhar o melhor do talento das jogadoras brasileiras. Marta e Angelina foram responsáveis diretas pela oitava vitória do Orlando Pride jogando em seus domínios. A marca é recorde do time jogando em seus domínios na história da NWSL. O Orlando Pride vencia por 1 a 0, com um gol da lateral norte-americana Carlson Pickett ao final do primeiro tempo. No intervalo, Angelina entrou e o time sofria pressão do Houston Dash, de Andressa Alves, que atuou o tempo todo, e Tarciane. O time da casa já tinha se safado de dois chutes nos minutos finais da primeira etapa e iniciais da segunda. Mas, com seis minutos, a meio-campo brasileira acertou um forte chute de fora da área para dobrar a contagem no marcador.