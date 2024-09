Maria Alexandre e Geovanna Santos dividem ouros no Brasileiro

Maria Alexandre e Geovanna Santos protagonizaram uma linda disputa por títulos no último dia do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. Neste domingo (29), as atletas competiram nas finais por aparelhos. Maria ficou com ouros no arco e nas maças, enquanto Geovanna foi campeã na bola e na fita.

Arco

Campeã do individual geral no sábado (28), Maria Alexandre voltou a subir no lugar mais alto do pódio neste domingo. A atleta do AGITO-PR somou a notaça de 35.350 no arco para conquistar o título do aparelho. Com 33.850, Geovanna Santos, do INCESP-ES, ficou com a medalha de prata. Ana Luisa Neiva, do EC-ES, completou o pódio com a mesma pontuação de Geovanna, mas ficou atrás pela nota de execução.

