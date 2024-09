Brasil vence no tie-break e é campeão Sul-Americano Sub-21

E BLUESKY

No terceiro set, a seleção brasileira sentiu a virada do set anterior e não conseguiu encaixar o jogo, ao contrário da Argentina, que acertou o bloqueio e a defesa. Com esse desempenho, as argentinas fecharam o set em 25 a 19, fazendo 2 a 1 no total de sets. No set seguinte, as adversárias do Brasil abriram quatro pontos de vantagem, mas, desta vez, a seleção brasileira reagiu. Sob a orientação do técnico Wagão, o time retomou o controle da partida e fechou o set em 25 a 21, empatando o jogo.

SET DECISIVO NO SUL-AMERICANO

No tie-break, a seleção feminina, embalada pela vitória no quarto set, abriu vantagem logo no começo da parcial. As argentinas sentiram a pressão da virada anterior e começaram a cometer mais erros, o que abriu caminho para o Brasil. Com um desempenho sólido, a equipe brasileira fechou o set decisivo em 15 a 8, conquistando a vitória final por 3 sets a 2.

Com a vitória, o Brasil alcança sua 17ª conquista consecutiva e seu 22º título na história do torneio. Além disso, o Sul-Americano garantiu vagas para os três primeiros colocados?Brasil, Argentina e Chile?no Mundial Sub-21 de 2025, que deve ser realizado entre 4 e 17 de agosto de 2025, na Indonésia.