Brasil domina Sul-Americano e conquista 165 medalhas

Nos dias 27 e 28 de setembro, o ginásio do CEFAN da Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro, sediou o Campeonato Sul-Americano de Wrestling. A competição reuniu 11 países: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Jamaica, Paraguai, Peru, Uruguai e o anfitrião Brasil. A delegação brasileira dominou o pódio, conquistando um total de 61 medalhas de ouro, 53 de prata e 51 de bronze.

O Sul-Americano, que não era disputado desde 2019, quando foi sediado em Santiago (Chile) no Chile), reuniu 100 lutadores estrangeiros e 258 nacionais para as disputas nas classes sênior e sub 15, 17 e 20, nos estilos greco-romano (masculino) e livre (feminino e masculino). Categoria Sênior Dentre os brasileiros e as brasileiras que brilharam no tapete, Gabriel Silva, Pedro da Silva, Cesar Alvan, Thalia de Freitas, Sabrina Tapajós, Viviane Bentes, Amanda Leal, Thais Sales e Meiriele Hora faturaram o ouro no estilo livre sênior Já, no estilo greco-romano, disputado somente por homens, o ouro lugar ficou com Pedro Rodrigues, Angelo de Oliveira, Calebe Ferreira, Kauan Gomes, Thalyson Macedo e Guilherme Lima.