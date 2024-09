Bia Haddad vence nas duplas e mantém sequência invicta

Assim como aconteceu no simples, Bia Haddad Maia estreou com vitória nas duplas do WTA 1000 de Pequim, na China. Na madrugada deste domingo (29), a brasileira jogou ao lado da alemã Laura Siegemund e derrotou a parceria das norte-americanas Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk por 6/4 e 6/3. Luisa Stefani e a holandesa Demi Schuurs também entraram em quadra, mas acabaram eliminadas na primeira rodada.

Nas oitavas de final do WTA 1000 de Pequim, Bia Haddad e Laura Siegemund têm pela frente a dupla formada pela russa Yana Sizikova e pela húngara Tímea Babos. O confronto ainda não entrou na programação do torneio, mas deve acontecer entre as próximas segunda-feira (30) e terça-feira (1º). Embalada pela conquista do título do WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, esta já é a sexta partida consecutiva de Bia Haddad Maia no circuito, somando simples e duplas. Atualmente na 12ª posição do ranking (simples), ela pode retornar ao top-10 com a campanha em Pequim. Seu próximo compromisso, será contra Madison Keys, dos Estados Unidos, número 24 da lista.