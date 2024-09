Ana Beatriz Fraga supera lesão e vence no sabre feminino juvenil

Pedro Nogueira (Paulistano) foi, sobretudo, quem saiu mais feliz do final de semana. Logo após conquistar o título do florete masculino cadete na véspera, com campanha irretocável, ele também venceu na mesma arma, na categoria de cima, novamente com ótima campanha no mata-mata. Assim, o atleta bateu Giorgio Fumagalli (GNU-RS) na final, por 15 a 6. Guilherme Vianna (Pinheiros-SP) e Alan Burberry (Paulistano) ficaram com os bronzes.

Além disso, Laura Correia (Paulistano) fechou um ano cheio de conquistas com mais uma medalha dourada, na competição feminina de espada. Na decisão, superou Pietra Brazolin (Pinheiros-SP) por 15 a 10. Ginevra Giordano e Mariana Melo, ambas do Paulistano, foram as medalhistas de bronze.