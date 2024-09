Tati Weston revela preferência por eventos no mar em vez da piscina

"Eu gosto de estar na água conectada com Deus. Se é no seu tempo, vai acontecer. Não é sempre justo, mas é muito mais legal assistir um evento dentro do mar, no oceano, em um lugar de paz. É sobre essa conexão. Acho que isso é importante, ver a quantidade de pessoas que preferem ver um campeonato dentro do oceano em vez de uma piscina. Claro que vai ficar muito justo, todo mundo tendo sua oportunidade, surfando na piscina. Eu acho legal surfar na piscina, mas minha preferência vai ser sempre de entrar no mar, dar aquele banho de água salgada e esperar pela onda dos sonhos", disse ela.

Piscina de ondas x mar

A discussão acerca de competições em piscinas de ondas versus competições no mar se intensificou depois dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, cujas disputas do surfe aconteceram em Teahupo'o, no Taiti. Gabriel Medina, que era o principal favorito ao ouro, caiu na semifinal para o australiano Jack Robinson depois que o mar ficou calmo e não surgiram ondas na metade final da bateria. Mais tarde, o brasileiro viria a conquistar a medalha e bronze. Tati Weston-Webb perdeu a final para a estadunidense Caroline Marks e levou a prata.