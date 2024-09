Sada Cruzeiro supera Praia Clube pelo Mineiro masculino

O Sada Cruzeiro garantiu mais uma vitória no Campeonato Mineiro de Vôlei Masculino ao vencer o Praia Clube/Uberlândia por 3 sets a 0. As parciais foram de 25/19, 25/22 e 25/23. A partida ocorreu na noite deste sábado (28), no Ginásio Poliesportivo do Riacho, em Contagem. Com a vitória, o Sada Cruzeiro chegou aos 23 pontos e permanece na segunda posição, atrás do Itambé Minas, com 24.

O início do primeiro set foi equilibrado, mas o time cruzeirense conseguiu abrir vantagem na metade da parcial. Sob o comando do técnico Filipe Ferraz, a equipe administrou bem a diferença e venceu por 25 a 19. No segundo set, o Sada Cruzeiro manteve o ritmo e rapidamente assumiu a liderança no placar, abrindo 13 a 9. O Praia Clube ainda tentou reagir, reduzindo a desvantagem para dois pontos, mas o time da casa retomou o controle do jogo. Com bom desempenho no ataque e no bloqueio, o Sada Cruzeiro encerrou o set com mais uma vitória, desta vez por 25 a 22. O terceiro set começou de forma bastante equilibrada, com ambas as equipes trocando pontos a cada jogada. A equipe de Uberlândia chegou a abrir três pontos de vantagem, mas o time da casa, embalado pelo apoio da torcida, reagiu e virou o placar para 22 a 21. No momento decisivo, Lucão foi responsável por encerrar o set, marcando o ponto final e garantindo a vitória do Sada Cruzeiro por 25 a 23.