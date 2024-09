Rafael Matos e Marcelo Melo caem na primeira fase em Pequim

No segundo set as coisas foram diferentes, Matos e Melo saíram na frente e, apesar de terem sofrido o empate logo depois, conseguiram abrir 4 a 1 no placar. Os adversários até diminuíram a conta, mas a diferença ficou nisso mesmo e o set terminou em 6 a 3.

Contudo, no último período as coisas mudaram novamente. Os brasileiros saíram na frente, 4 a 0, mas Peers e Murray, ao decorrer do tempo, conseguiram até virar, deixando o derradeiro set em 7 a 6. Com pontos 'aqui e acolá', Rafael Matos e Marcelo Melo chegaram a ter um match point (10/9), mas não marcaram, sofreram o empate e viram a dupla adversária virar e ampliar o placar, não desperdiçando o match point e, assim, encerrando o período em 12 a 10.