Paulistas dominam segundo dia do Brasileiro Cadete e Juvenil

Esgrimistas de São Paulo dominaram o segundo dia de duelos no Campeonato Brasileiro Interclubes Cadete e Juvenil de Esgrima. Na sexta-feira (27), três provas tiveram campeões do Paulistano, o time da casa. Os outros dois campeões individuais foram do Pinheiros.

Carolina Brecheret fez uma excelente campanha no florete feminino juvenil. Ela enfrentou várias adversárias que foram suas colegas de equipe no Sul-Americano Pré-Cadete, Cadete e Juvenil, batendo uma a uma. Na final, encarou Gabriella Vianna (Pinheiros) e venceu por 15 a 11. Stella Frias (Tênis Clube Paulista) e Lívia Matos (GNU-RS) ficaram com o bronze. Campeão sul-americano. Érico Patto voltou ao lugar mais alto do pódio. Patto venceu no sabre masculino juvenil, batendo Marcus Pinto (GNU-RS) na decisão por 15 a 7. Seu colega de Pinheiros, Matheus Becker, ficou com um dos bronzes. Arthur Wolff (Lindóia T.C.) também terminou em terceiro lugar.