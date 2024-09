Nicole Caetano perde nas quartas de final do Aberto de Albânia

Nicole Caetanto abriu a participação do Brasil no Aberto da Albânia de taekwondo. A competição começou neste sábado (28), na cidade de Tirana, com as disputas da categorias júnior. Nicole competiu nos 49kg feminino e acabou derrotada nas quartas de final, sua estreia na competição.

SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP A grega Anna Christina Pepona foi a algoz de Nicole Caetano na estreia. Em duelo válido pelas quartas de final, Pepona levou a melhor diante da brasileira com o placar de 2 rounds a 1. Ela acabou eliminada na luta seguinte, contra a a italiana Virginia Ludovica pelo mesmo placar. Ludovica, por sua vez, ficou com a medalha de prata após perder para a croata Petra Jerkvic na decisão por 2 a 0. Além de Pepona, a outra medalha de bronze da categoria até 49kg feminina júnior ficou com a cazaque Ayana Gabit.