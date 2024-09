Marquinhos e Ana Luiza renovam domínio no recurvo do Brasileiro

Os dois representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano, foram os campeões no recurvo individual masculino e feminino do Brasileiro de tiro com arco. Ana Luiza Caetano, vale dizer, sagrou-se tricampeã, e Marquinhos venceu o torneio pela 11ª vez consecutiva. A 50ª edição do Brasileiro de tiro com arco foi realizada em Salvador, na Bahia, de quarta (25) a sábado (28).

No torneios por equipes masculina, feminina e mista, o Disparada Brasil, clube de Marquinhos e Ana Luiza tomou conta das três competições. Além do recurvo, a única modalidade olímpica, o Brasileiro de tiro com arco conheceu os campeões nos arcos composto e barebow no individual masculino, feminino e nas equipes masculina, feminina e mista.