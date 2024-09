Maria Alexandre lidera o primeiro dia do Campeonato Brasileiro

Nesta sexta-feira (27), começaram as classificatórias do Brasileiro de Ginástica Rítmica, que está sendo realizado em Lauro de Freitas (BA), de 27 a 29 de setembro. A jovem promessa Maria Eduarda Alexandre fez duas belíssimas apresentações e soma 71.200, com as notas de arco e bola. Outro destaque foi Geovanna Santos, que também cravou suas séries e aparece logo atrás com 68.900.

Disputa pelo título A grande aposta para os Jogos Olímpicos de LA28, Maria Eduarda Alexandre, atleta do clube Agito-PR, impressionou o público e se consolidou como uma forte candidata ao ouro no Individual Geral do Brasileiro. Aos 17 anos, a paranaense liderou o primeiro dia de competições individuais na categoria elite, acumulando um total de 71.200 pontos. Ela começou sua apresentação no aparelho arco, obtendo uma nota de 35.750, e, em seguida, realizou uma série impecável na bola, garantindo 35.450. Geovanna Santos, do Incesp-ES, é a principal concorrente de Maria Alexandre pelo ouro no Individual Geral. Atual campeã brasileira, ela também representa o Brasil em competições internacionais. Jojo acumulou um total de 68.900 pontos em suas apresentações e também animou a torcida com duas séries muito fortes. Ela conquistou 33.850 na bola e 35.050 no arco, ocupando a segunda colocação em ambos os aparelhos.