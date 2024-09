Jhon Jhaymesson fica com a 17ª posição no Mundial sub-19

Jhon Jhaymesson Xavier representou o Brasil final do Campeonato Mundial sub-19 de pentatlo moderno. A competição que acontece desde a segunda-feira (23) na Lituânia teve seu último dia de provas neste sábado (28), premiando os pentatletas nas provas individuais. Único brasileiro a avançar para disputa por medalhas, Jhon Jhaymesson fechou com a 17ª posição, somando 1476 pontos.

A final começou na sexta-feira (27) para Jhon Jhaymesson com a disputa da rodada bônus da esgrima. Nela, conseguiu 19 vitórias e somou 236 pontos para fechar com a sexta posição da prova. Em seguida, entrou em ação para a corrida com obstáculos. Ele completou o percurso em 27s83, ficou com a 14ª posição e somou mais 325 pontos. Após as duas primeiras provas, o brasileiro figurava na terceira posição. Contudo, na sequência da competição acabou caindo na tabela. Isto porque, na natação, fez 2min24s75 e terminou com o último lugar (36º) e fez apenas 261 pontos. Para fechar, na laser run, terminou como 12º colocado, com a marca de 10min46s60 para somar 654 pontos.