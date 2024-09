Itambé Minas e JF Vôlei vencem no Mineiro masculino

Na noite desta sexta-feira (27), o Itambé Minas brilhou em casa e venceu o Praia Clube por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/23 e 25/22, mantendo-se na liderança isolada do Campeonato Mineiro masculino. Em outro confronto, o JF Vôlei garantiu sua vaga nas semifinais ao derrotar o Monte Carmelo por 3 sets a 1 no Ginásio Municipal em Juiz de Fora, com parciais de 25/23, 25/20, 23/25 e 25/16.

Itambé Minas x Praia Clube

No primeiro set, o Itambé Minas venceu de forma tranquila com parcial de 25x18 contra o Praia Clube, mantendo uma vantagem confortável ao longo da parcial. Já no segundo set, o jogo se mostrou mais equilibrado, com o time de Belo Horizonte conquistando a parcial por 25x23. No terceiro e último set, embora o placar tenha sido mais apertado, o "paredão azul" do Minas fez jus ao nome, fechando a partida com um bloqueio decisivo, garantindo a vitória por 3 sets a 0.