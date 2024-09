Ginasta brasileiro tentou pedir Nadia Comaneci em namoro

Nadia Comaneci conheceu um admirador secreto na COB Expo. A romena participou de um painel com Rebeca Andrade nesta sexta-feira (27). E a surpresa veio com a revelação de um ex-ginasta brasileiro. Reinaldo Calinque, medalhista nos Jogos Pan-Americanos de 1979 chegou a enviar uma carta para a Romênia onde pedia Comaneci em namoro.

Durante o painel, Reinaldo Calinque foi um dos participantes que conseguiu fazer perguntas às medalhistas olímpicas. Medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de San Juan-1979 por equipes masculinas, Calinsque confessou o que havia feito dois anos antes. "Em 1977 eu tinha um sonho, procurei o seu endereço no seu país, Nádia. Achei um para poder mandar uma carta. Nele estava escrito 'Nadia, eu te amo! Você quer ser minha namorada?'", confessou o ex-ginasta.



O público aplaudiu a coragem do brasileiro, que recebeu o carinho e a resposta da icônica ginasta. "Na Romênia, eu recebia muitas cartas, mas algumas eram censuradas. Eu não conseguia ler todas. Mas posso te dar um abraço", respondeu ela.