Com virada no 2º set, Bia Haddad vence estreia em Pequim

Bia Haddad Maia segue embalada após o título do WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul. Na madrugada deste sábado (28), a melhor tenista brasileira da atualidade fez a sua estreia no WTA 1000 de Pequim, na China. Diante da local Sijia Wei, Bia sofreu, mas venceu em dois sets com parciais de 7/5 e 6/4.

Atualmente na 12ª posição do ranking, Bia Haddad não teve vida fácil contra a chinesa que ocupa a 140ª colocação. Wei manteve o jogo equilibrado no primeiro set, mas acabou cedendo uma quebra no penúltimo game e viu a brasileira sair na frente com 7/5. As coisas mudaram na segunda parcial e Bia Haddad viu Wei abrir vantagem com um breakpoint o quinto game: 4/1. Mesmo com uma quebra abaixo, a brasileiro engatou uma sequência de vitórias nos games seguintes até virar o placar e fechar o jogo com 6/4.