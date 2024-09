Caio Silas de Almeida para na qualificatória do Mundial Júnior

Caio Silas de Almeida encerrou sua campanha na pistola de ar de 10m no Campeonato Mundial Júnior de Carabina, Pistola e Tiro ao Prato. Neste sábado (28), o brasileiro competiu na fase qualificatória masculina do torneio que acontece em Lima, no Peru. Após seis rodadas, ele fechou em 19º lugar e não avançou à fase final.

Em seis rodadas, Caio conseguiu sua melhor performance na terceira, quando marcou 97 e ficou a três pontos da perfeição. Nas demais, marcou pontuações de 94 ou 95. Dessa forma, fechou com 570 pontos na somatória total.