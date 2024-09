Ao lado de argetina, Carolina Meligeni é campeã em Buenos Aires

Neste sábado (28), a brasileira Carolina Meligeni, junto com a argentina Julia Riera, foi a campeã do ITF de Buenos Aires. A dupla sul-americana venceu a cazaque Zhibek Kulambayeva e a italiana Nicole Fossa Huergo por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

No primeiro set, Meligeni e sua companheira saíram na frente, mas logo sofreram o empate e a virada. Mesmo assim, a dupla sul-americana não cedeu, retomou as rédeas da partida e voltaram à frente do placar. Com pontos "aqui e acolá", Carolina Meligeni e Julia Riera conseguiram vencer o set por 6 a 4.