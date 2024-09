Alex Malacarne fica em 3° lugar na etapa de Lake Placid do XCO

Neste sábado (28), aconteceu a etapa de Lake Placid, nos Estados Unidos, marcando o segundo dia da Copa do Mundo de Mountain Bike. O evento contou com as provas de short track nas categorias elite masculina e feminina, além das disputas do Cross Country Olímpico (XCO) nas categorias sub-23 masculina e feminina. Representando o Brasil na categoria sub-23, Alex Malacarne superou o líder da competição e conquistou seu segundo pódio do ano, ao garantir o terceiro lugar

Em uma impressionante prova de recuperação, o atleta brasileiro Alex Malacarne superou Riley Amos, líder da competição, e completou o percurso em 01h05min01s, garantindo 80 pontos no ranking do XCO. Ele cruzou a linha de chegada em terceiro lugar, atrás do canadense Cole Punchard, que venceu a prova com o tempo de 01h04min07s, apenas 54 segundos à frente de Malacarne. A segunda colocação ficou com o suíço Dario Lillo, que somou 100 pontos. Alex Malacarne também participou da prova de short track (XCC) sub-23 no dia anterior (27), onde terminou em 22° lugar com um tempo de 20min57s. O suíço Dario Lillo conquistou a vitória na corrida com 20min33s, enquanto o francês Luca Martin e o compatriota Luke Wiedmann completaram o pódio.