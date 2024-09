Vôlei Renata assume a liderança no Paulista masculino

Vedacit Guarulhos x Suzano Vôlei

No primeiro set do jogo, o Suzano Vôlei conseguiu abrir vantagem logo no início, fazendo 7x9 contra os adversários. Na reta final, a equipe ampliou a diferença e fechou o set em 21x25, com um ponto decisivo de bloqueio de Gabriel Pessoa. No segundo set, o início foi semelhante ao anterior, mas com o Vedacit Guarulhos chegando a assumir a liderança no meio da parcial. Na reta final, a disputa ficou acirrada, entretanto o Suzano Vôlei conseguiu virar e fechar o set com uma parcial de 23x25, garantindo mais uma vitória.

Para finalizar a partida em alto nível e consagrar a vitória do Suzano Vôlei, os times fizeram o set mais longo do jogo, o Suzano Vôlei chegou a sair com vantagem, mas o Vedacit Guarulhos correu atrás do placar na metade pro final, mas nãõ o suficiente para levar para o quarto set, assim o Suzano fechou em 3 sets a 0, com parciais de 21x25, 23x25 e 32x34.