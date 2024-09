Raquel Kochhann manifesta desejo de ir ao Mundial de XV

O rugby é um dos esportes mais tradicionais do planeta, sendo que seu formato mais tradicional é o union, ou XV (disputado por 15 atletas). No entanto, a disciplina escolhida para que o rugby fizesse parte do programa olímpico foi o sevens (disputado por sete atletas), que possui um formato mais curto e dinâmico. O rugby sevens está presente em Jogos Olímpicos desde a Rio-2016.

"O rugby sevens acaba sendo um esporte que às vezes não é tão democrático quanto o rugby XV, porque o tempo todo tem que estar fazendo tudo. O rugby XV é um jogo muito mais estratégico, tem mais uma posição para cada biotipo, tu consegue se enquadrar muito mais nessa modalidade", explicou Raquel Kochhann, que tem 31 anos de idade.

Vaga inédita

As Yaras, como é conhecida a seleção brasileira de rugby feminino, disputarão uma Copa do Mundo de rugby XV pela primeira vez na história. Será a 10ª edição da competição, que no próximo ano acontecerá entre 22 de agosto e 27 de setembro, na Inglaterra. O Brasil conseguiu sua vaga em junho deste ano após vencer o Qualificatório da América o Sul.

Desde que o rugby sevens passou a integrar o programa olímpico, o Brasil esteve presente em todas as edições. Foi assim na Rio-2016, em Tóquio-2020 e em Paris-2024. As Yaras ficaram em décimo lugar na capital francesa e já retornaram ao Brasil. Sem a presença do treinador Will Broderick, que encerrou seu ciclo logo após Paris, as jogadoras estão treinando com Emiliano Caffera, de olho no rugby XV.

"Nosso total foco é na Copa do Mundo de rugby XV, que é um pouco diferente do sevens, a modalidade olímpica. Nós conquistamos a vaga inédita para Copa do Mundo, que será ano que vem na Inglaterra. Nosso foco total é em treinos já nessa preparação, para deixar o time preparado para conseguir o melhor resultado possível lá", disse Raquel.