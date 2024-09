Pinheiros e Praia Clube avançam em primeiro na Liga Nacional

Nesta sexta-feira (26), ocorreu mais uma fase da Liga Nacional masculina de Handebol, disputada em São José, Santa Catarina. Pelo grupo A, o Taubaté avançou em primeiro lugar, seguido pelo Praia Clube. No jogo decisivo do grupo B, o Pinheiros superou a equipe do Nacional, garantindo assim a liderança do grupo e uma posição favorável para as próximas etapas da competição.

No primeiro confronto do dia, a equipe do GHC sofreu mais uma derrota consecutiva e se despediu da competição. O time piauiense foi superado pelo Sport por 28 a 19, que dominou a partida desde o início. Após a vitória na rodada de estreia, a derrota na segunda rodada obrigava o GHC a vencer as três últimas partidas. O jogo seguinte foi entre Guarulhos e o atual campeão, Praia Clube. A equipe de São Paulo terminou o primeiro tempo com uma vantagem de 13 a 10, mas na segunda etapa o Praia Clube virou o placar e venceu por 24 a 21, garantindo a vitória com uma pequena diferença e avançando para as finais.