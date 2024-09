Ourinhos derrota Sorocaba no Paulista feminino

Jogando em casa, Ourinhos foi mais um a derrotar Sorocaba no Paulista de basquete feminino. O time aplicou 69 a 43 na noite desta sexta-feira (27). Assim, as anfitriãs encerram a participação na primeira fase do estadual com três vitórias em oito rodadas. Já as visitantes amargam a sétima derrota em sete compromissos até aqui e ainda jogam mais uma.

De acordo com o formato do Paulista de basquete feminino, após o término da primeira fase, chamada de Turno, começa o Realinhamento com as oito equipes divididas em dois grupos. No Grupo B entram as quatro melhores do Turno e, no Grupo C, as quatro priores. Elas se enfrentam entre si dentro das próprias chaves carregando os resultados da primeira fase.

O Realinhamento serve apenas para a definição da chave das quartas de final. Ou seja, o primeiro colocado do Grupo B pega o último do Grupo C. O segundo do B enfrenta o terceiro do C, o terceiro do B encara o segundo do C e o quarto do B tem pela frente o primeiro do C. A partir das quartas de final, serão jogos eliminatórios com séries melhor de três, sendo os times do Grupo B com a vantagem de mando.