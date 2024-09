Mateus Alves salva o dia do Brasil e vai à final em Antofagasta

Abolan e Abolan

A final será contra os argentinos Leonardo e Valerio Abolan, que, também de virada, derrotaram Orlando Luz e Marcelo Zormann. A dupla brasileira, primeira cabeça de chave do Challenger de Antofagasta, venceu o primeiro set por 6/3, graças a uma quebra no sexto game. No segundo, chegaram a ficar com uma quebra acima, mas perderam o saque duas vezes e tomaram o 7 a 5. O terceiro foi a 10/7 para os Abolan.

Simples

Gustavo Heide era o único brasileiro sobrevivente na chave de simples do Challenger de Antofagasta. Ele enfrentou o argentino Andrea Collarini pelas quartas de final e foi eliminado após derrota por 2 a 1, parciais de 6/3, 1/6 e 6/1. O primeiro set teve apenas uma quebra, a favor de Collarini, no oitavo game. No segundo, Heide derrubou o seviço do rival no quarto e no sexto, mas, na terceira parcial, foi quebrado no segundo e no sexto games.

Derrota nos Estados Unidos

A terceira derrota do dia foi no Challenger de Charleston, nos Estados Unidos. Gabriel Roveri e o estadunidense Tennyson Whiting perderam para os australianos Luke Saville e Tristan Schoolkate por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 7/6, com 12/10 no tie-break. O confronto foi pelas quartas de final.