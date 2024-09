Marina Postal brilha e conquista duas medalhas no 3° dia em Cali

O Brasil conquistou mais medalhas no terceiro dia do Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, realizado em Cali, na Colômbia. A equipe brasileira subiu ao pódio quatro vezes nesta quinta-feira (26), com destaque para o Nado Artístico. O grande destaque foi a jovem Marina Postal, de apenas 16 anos, e Bernardo Santos, que garantiram duas medalhas como dupla.

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP

A novata nos Sul-Americanos, Marina Postal, conquistou a medalha de prata na rotina livre do solo feminino, alcançando a pontuação de 182.8625. Pertencente à categoria júnior, Marina retornou à piscina do centro esportivo Hernando Botero O'Bryne para, ao lado de Eduarda Lima, também júnior, garantir a medalha de bronze na rotina livre do dueto, com a pontuação de 177.4250.