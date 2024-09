Leonardo Santos é campeão Sul-Americano Sub-23 de atletismo

Provas Femininas

Na estreia do Campeonato Sul-Americano, o Brasil começou o dia conquistando a medalha de prata nos 20.000m marcha atlética feminina, com Gabriela Souza completando a prova em 1h43min54s. O ouro ficou com a colombiana Natalia Pulido, que venceu com o tempo de 1h41min28s, enquanto a boliviana Inés Hualpa garantiu o bronze com 1h46min. Outra brasileira que alcançou o pódio foi Mirelle Da Silva, garantindo a medalha de bronze nos 1.500m com o tempo de 4min34s. Ela terminou atrás da peruana Anita Poma e da colombiana Karol Luma.

Além disso, Núbia Oliveira, nos 10.000m, com o tempo de 35min37s51, conquistou o primeiro ouro feminino do Brasil. As atletas Vanessa Sena e Rayssa Romão também medalharam no salto em distância, conquistando o primeiro e segundo lugares, respectivamente. Para completar as conquistas femininas, Daniele Campigotto conquistou o bronze nos 100m.