Flamengo bate Minas e leva a Copa Nacional de Clubes

A temporada 2024/2025 começou com título para o Sesc RJ Flamengo. Com uma atuação consistente, o time do técnico Bernardinho superou nesta sexta-feira (27) o Minas por 3 a 0 (25/15, 25/18 e 25/17), em Ijuí (RS), e conquistou sem perder sets a Copa Nacional de Clubes de vôlei feminino. O torneio foi um triangular que serviu de preparação para o Campeonato Carioca e a Superliga.

O Sesc RJ Flamengo alcançou o segundo resultado positivo e fechou sua participação com 100% de aproveitamento. Antes, havia vencido o Maringá pelo mesmo placar. A competição é fruto de uma iniciativa do Projeto Ijuí Pró-Vôlei, idealizado pelo ex-jogador da seleção brasileira Alex Lenz.