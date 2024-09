Eric Jouti é o terceiro brasileiro a ser eliminado no China Smash

Um mesatenista brasileiro novamente caiu na primeira fase do China Smash nesta sexta-feira (27). Eric Jouti foi eliminado pelo chinês Kai Zhou por 3 a 0, com parciais de 3/11, 2/11 e 0/11. O brasileiro sentiu uma forte dor no pescoço durante o segundo set e teve que abandonar a partida. Até agora, o Brasil não sabe o que é vencer no China Smash.

No set inicial, Eric Jouti só conseguiu fazer o seu primeiro ponto quando Zhou já estava vencendo por 4 a 0. Posteriormente, a menor distância entre os dois mesatenistas foi de três pontos, durante o 4 a 1, que depois o chinês só ampliou e fechou o set em 11 a 3. No segundo período, as coisas novamente não iam bem para o brasileiro que, quando estava perdendo por 7 a 2, teve que abandonar a partida devido a uma forte dor no pescoço.

