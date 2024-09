Com 1º tempo abaixo, Taubaté perde na estreia do Mundial

Estreia amarga para o Taubaté no Campeonato Mundial de Clubes de handebol masculino. No torneio também conhecido como SuperGlobe e sediado no Caira, capital do Egito, o clube entrou em quadra pela primeira vez nesta sexta-feira (27) contra Zamalek, time local. Com um primeiro tempo abaixo, os paulistas não conseguiram se recuperar na segunda etapa e perderam por 30 a 25.

Pode-se dizer que os primeiros 30 minutos do Taubaté no Mundial foram para esquecer. O time brasileiro não suportou o ritmo do clube egípcio e viu os anfitriões abriram a enorme vantagem de 18 a 6 antes do intervalo. Na volta, o time paulista até conseguiu diminuir o placar, mas a distância era muita larga e o Zamalek saiu com a vitória.