Carlão bate na trave e fica em 4º na resistência C1 do Mundial

Quem também disputou o Mundial mas não ficou em uma posição tão boa foi Vitor Herling. O brasileiro ainda conseguiu terminar no top-10 na categoria C2, em 8º, com o tempo de 1h38m21. O grande campeão foi o francês Alexandre Leaute (1h29m27), enquanto a prata e o bronze ficaram com o britânico Matthew Robertson e o belga Ewoud Vromant, respectivamente.

Por fim, na categoria sub-23 do Mundial, os três brasileiros que disputaram, Andrey Braguini, Otávio Gonzeli e Victor Paula, terminaram fora do top-100, já que nenhum conseguiu terminar a prova de 173.6km. O top-3 ficou com o alemão Niklas Behrens (1º - 3h57m24), o eslovaco Martin Svr?ek (2º - 3h57m24) e o belga Alec Segaert (3º - 3h57m52).