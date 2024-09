Brasil cai pra anfitriãs no Challenge Pan-Americano feminino

A seleção brasileira de hóquei sobre a grama feminino perdeu por 2 a 1 para anfitriãs de Bermudas e encerrou, nesta sexta-feira (27), a participação no Challenge Pan-Americano feminino disputado no território britânico localizado no Caribe.

O Brasil jogou com Caroline no gol, Maria Eduarda, Laiana, Ursula, Mayara, Jacqueline, Gabriela, Anna Bharrara, Elisabeth, Micaela e Thaís. A seleção saiu na frente das donas da casa com um gol de Mayara aos 3min22 do segundo dos quatro períodos (assista abaixo). No segundo tempo, a seleção de Bermudas empatou aos 8min32 do terceiro período e chegou à virada aproveitando uma penalidade a 1min40 da última parcial.

