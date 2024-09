Brasil na final dos dois naipes do Sul-Centro Americano cadete

Por outro lado, o time feminino teve muito mais facilidade diante do Paraguai A. As donas da casa até fizeram jogo duro no início, mas as brasileiras dispararam no placar após uma boa sequência de contra-ataques na primeira parte do segundo tempo. Depois disso, ainda seguraram um ensaio de reação das paraguaias para vencerem por 23 a 18.

Assim como entre os rapazes, o Brasil também vai fazer o clássico sul-americano contra a Argentina, que derrotou o Uruguai na outra semifinal, na decisão feminina. Ambas as finais do Campeonato Sul-Centro Americano cadete de handebol acontecem neste sábado (28).