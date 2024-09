Barueri vence em sets diretos e sai na frente na semi do Paulista

Jogando em casa nesta sexta-feira (27) à noite, o Barueri venceu o Osasco por 3 sets a 0 e saiu na frente na primeira partida das semifinais do Campeonato Paulista de vôlei feminino. As parciais desse confronto em Barueri foram de 25x19, 27x25 e 25x18. As equipes se enfrentarão novamente no José Liberatti, em Osasco, no dia 3 de outubro, para decidir quem avança à final.

No primeiro set, o Barueri conseguiu abrir seis pontos de vantagem, forçando o Osasco a pedir o primeiro tempo técnico. O adversário ainda esboçou uma reação, diminuindo a diferença para três pontos, mas o time da casa manteve o ritmo, fechando o set em 25x19. No segundo set, ao contrário do primeiro, o Osasco começou abrindo vantagem e liderou até o set point. No entanto, o Barueri aproveitou os erros do Osasco nos momentos decisivos e conseguiu uma virada, vencendo a parcial.