ASSISTA AO VIVO: Corinthians x São José - Paulistão Feminino

Como chegam as equipes

Vindo de título do Brasileirão Feminino, o Corinthians chega para a partida em clima de "ressaca". Na última rodada do Paulistão Feminino, as Brabas golearam o Marília e garantiram a classificação antecipada para a próxima fase. Apesar disso, elas ainda brigam pela liderança, pois estão atrás do Palmeiras no saldo de gols. Por isso, é bem provável que o Timão entre com a equipe completa para o confronto.

Do outro lado do campo, o São José não briga por mais nada dentro do campeonato porque a equipe está na sétima posição da tabela com 13 pontos. Mesmo se vencesse o Corinthians no domingo, não alcançaria a pontuação necessária para ir ao mata-mata. Contudo, já garantiu vaga na Copa Paulista Feminina.

Ficha técnica

Corinthians x São José

Data e horário: neste domingo (29), às 11h (horário de Brasília)

Local: Parque São Jorge, em São Paulo-SP

Competição: Campeonato Paulista Feminino - Fase de classificação - 10ª rodada

Assista ao vivo em: YouTube do Paulistão e Record News