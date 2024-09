Alex Malacarne fecha no top-25 na etapa de Lake Placid

Começou a etapa de Lake Placid, nos Estados Unidos, da Copa do Mundo de ciclismo mountain bike nesta sexta-feira (27). O primeiro dia de competição na cidade norte-americana contou com as disputas do short track (XCC) masculino e feminino. Alex Malacarne competiu na categoria sub-23 e terminou com a 22ª colocação.

Alex Malacarne completou o percurso no Complexo Esportivo Olímpico Mount Van Hoevenberg em cerca de 20min57s e somou 39 pontos no ranking do XCC, onde é o 19º colocado. Ele cruzou a linha de chegada em um pelotão de mais cinco ciclistas. O suíço Dario Lillo venceu a corrida com 20s33, enquanto o francês Luca Martin e o seu compatriota Luke Wiedmann completaram o pódio. A etapa de Lake Placid é a penúltima da Copa do Mundo de ciclismo mountain bike na temporada. A competição deve se encerrar na próxima semana, em Mont Saint Anne, no Canadá. As corridas devem acontecer entre os dias quatro e seis de outubro.