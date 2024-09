Vikings lideram o Brasileiro de rúgbi em cadeira de rodas

O Campeonato Brasileiro de rúgbi em cadeira de rodas começou nesta terça-feira (24) e vai até sexta (27) no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. São seis times atrás do título na primeira divisão e mais seis atrás do acesso na divisão de acesso. Na primeira divisão, os Vikings conquistaram duas vitórias nesta quarta-feira, enquanto MSB Quad Rugby e Minas Quad Rugby lideram a segunda divisão.

1° DIVISÃO Nesta quarta-feira (25), seis equipes disputaram partidas emocionantes. O confronto entre as equipes paulistas, Adecamp e Ronins, terminou com um placar acirrado de 45 a 38. Na disputa paranaense, os Vikings levaram a melhor sobre os Gladiadores com um placar de 51 a 31 e também venceram os Gigantes por 58 a 48. Os Ronins voltaram a jogar, desta vez enfrentando o time do Distrito Federal, o BSB Quad, e conquistaram a vitória por 51 a 40, acumulando uma vitória e uma derrota no dia. Outras duas equipes que também retornaram foram os Gladiadores e a Adecamp, com a equipe paranaense saindo vitoriosa ao vencer por 52 a 40.