Santer Vikings e Gladiadores decidem Brasileiro de rúgbi em CR

Vencedores dos Campeonatos Brasileiros de rúgbi em cadeira de rodas de 2021 e 2023, a equipe do Santer Vikings fechou a primeira fase com 100% de aproveitamento. Nesta quinta-feira, aumentou a série invicta com vitória contra a Adecamp com 53 a 28 no placar.

Na final, os Gladiadores têm a chance de se vingarem do único revés revés sofrido na primeira fase. O resultado negativo foi crucial para a equipe paranaense terminar com a segunda colocação, pois venceu os demais jogos. Na última rodada, passaram pelo Ronins por 52 a 46.