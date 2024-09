Real Madrid vence Sporting e vai à fase de grupos da Champions

O Real Madrid está classificado para a faz e de grupos da Liga dos Campeões da Europa de futebol feminino, a Champions League Feminina. Nesta quinta-feira (26), o clube espanhol da defensora brasileira Antonia derrotou o Sporting por 3 a 1 no jogo de volta da qualificatória e fechou o agregado com 5 a 2.

Após o empate em 1 a 1 na partida de ida, o Real Madrid tomou um susto no início do jogo quando Ana Capeta abriu o placar para as portuguesas. Contudo, o destaque merengue do jogo, a francesa Sandi Toletti, deixou tudo igual dois minutos depois. Em seguida, virou o marcador na volta do intervalo. A vitória foi decretada nos acréscimos, com Alba Redondo.