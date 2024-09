Mãe de ginasta pega no doping relata má conduta de treinadora

No vídeo publicado, Cleo contou como Christal acabou se contaminando. Segundo a mãe da ginasta, ela e sua filha procuraram uma farmácia de manipulação após opiniões de nutricionistas e nutrólogos não satisfazerem a técnica.

"A gente não sabia mais o que fazer. Já tínhamos passado por milhões de nutricionistas, nutrólogos e nada era satisfatório para a técnica dela. Então, eu procurei uma farmácia de manipulação e comprei um composto. Conversei com a dona da farmácia, ela conversou com o farmacêutico e me garantiu que era 100% natural", explicou.

Ultrapassando limites

Com o caso de doping, a mãe de Christal Bezerra contou que a ginasta perdeu todos os seus apoiadores. Além disso, relatou que a treinadora da atleta ultrapassou alguns limites, chegando a controlar decisões do cunho pessoal da vida de Christal.

"Um técnico, ele treina. Você tem que saber que o limite do técnico é quando acaba o treino. Um técnico não tem o direito de controlar a vida do atleta. Não tem direito de controlar a comida que ele come, nem pedir foto da comida que ele está comendo todos os dias e nem foto do peso do prato que ele está comendo no restaurante. Ele não tem o direito de controlar a vida do atleta nos finais de semana de folga dele. Ele não tem o direito de escolher com quem essa pessoa anda", relatou em outro trecho.