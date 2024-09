Lívia Burberry é ouro no Brasileiro Cadete e Juvenil de Esgrima

Nesta quinta-feira (26), teve início o Campeonato Brasileiro Interclubes Cadete e Juvenil de esgrima, no ginásio do Clube Athletico Paulistano, em São Paulo. Até o momento, quatro atletas juvenis (sub-17) conquistaram os títulos em suas modalidades: Matheus Brandt, do ECP Pinheiros (SP), na espada; Lívia Burberry, do CAP Paulistano (SP), no florete feminino; e, no sabre, Camila Vieira, também do CAP Paulistano (SP), no feminino, e Arthur Wolff, do Lindóia Tênis Clube (RS), no masculino.

Disputas Femininas

Na competição de sabre e florete feminino, participaram 28 atletas entre 13 e 17 anos em cada modalidade. A vitória no sabre ficou com Camila Vieira, do Paulistano, seguida por Ana Fraga, do Pinheiros, e Stella Santos e Carolina Szász, ambas do Paulistano. Já na prova de florete, Lívia Burberry, também do Paulistano, se tornou bicampeã, com Valentina Basso, Julia Grahl, ambas do Pinheiros, e Lívia Matos, do GNU, completando o pódio.