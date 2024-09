Equipes Brasileiras avançam no Sul-Centro Americano sub-16

A seleção feminina iniciou sua campanha no Sul-Centro Americano na terça-feira (24), com uma vitória convincente sobre o Chile, vencendo por 32 a 17. No entanto, no jogo de ontem (25), o Brasil não manteve o mesmo desempenho e acabou superado pela equipe Paraguai B. Com a vitória de hoje, a equipe garantiu sua classificação para a próxima fase.

+SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK, FACEBOOK E BLUESKY Seleção Masculina Em seu segundo jogo na competição, a seleção masculina enfrentou o Paraguai e derrotou os adversários. A primeira parte da partida foi bem equilibrada entre os times com Brasil saindo na frente com uma diferença por 15 a 12. Na volta a seleção brasileira conseguiu abrir vantagem logo no começo e venceu o jogo por 29 a 19. A seleção masculina também estreou na terça-feira (24) contra o Chile, conquistando uma vitória por 30 a 25. Com esse segundo triunfo a equipe chega a um total de duas vitórias no campeonato Sul-Centro Americano.