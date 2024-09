Dois times brasileiros vencem no Torneio Interligas

Nesta quinta-feira (26), ocorreu o segundo dia do Torneio Interligas de Basquete Masculino, em Corrientes, na Argentina. A equipe brasileira do Basquete Unifacisa venceu o time argentino Platense, enquanto o Fortaleza Basquete Cearense/CFO superou o União Corinthians no confronto nacional. Já na última partida envolvendo equipes do Brasil, o Pato Basquete acabou derrotado pelo San Martín Corrientes.

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP

No primeiro jogo do dia, o Basquete Unifacisa enfrentou o Platense e garantiu sua primeira vitória no torneio com uma atuação sólida, vencendo por 72 a 51. Já no confronto brasileiro, o Fortaleza Basquete Cearense/CFO alcançou sua segunda vitória, ao superar o União Corinthians por 84 a 64. Na última partida com participação de uma equipe do Brasil, o Pato Basquete sofreu sua segunda derrota no campeonato, desta vez para o San Martín Corrientes por 85 a 67.